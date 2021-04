I soliti ignoti, "il tuo incubo". Francesco Renga, disastro su Rai 1: Amadeus infierisce, la battuta con cui lo gela

25 aprile 2021 a

a

a

Super-flop per Francesco Renga, ospite di Amadeus a I soliti ignoti, il programma di Rai 1 nella puntata di sabato 24 aprile, dove l'obiettivo era vincere per devolvere il montepremi in beneficenza, ormai un forma rodato. Ma il cantante, come avrete intuito, non ce l'ha fatta.

Domanda sbagliata: 300mila euro? No, 75mila: Simona Ventura, una clamorosa beffa su Rai 1

Renga era arrivato all'ultimo gioco del programma con 30mila euro di montepremi: cifra non altissima ma comunque di tutto rispetto. Ed è stato tradito dal suo intuito: l'ultimo risposta infatti era sbagliata, non ha azzeccato il parente misterioso. "È la sorella dell’ignoto numero 2, il tuo incubo", lo ha dileggiato Amadeus, riferendosi a una gag che Renga aveva fatto con l'ignoto in questione.

"Io sono daltonico". Super-Simona Ventura: infila Amadeus con una battuta, costretto a "confessare"

E ancora, ridendo, Amdeus ha aggiunto: "Dovrà andare al prossimo concerto di Francesco Renga", così rivolgendosi all'ignoto numero 2 che di fatto è costato la sconfitta al cantante. Renga, ancor prima di aver scoperto che la risposta era sbagliata, aveva intuito di essere incappato in un errore. Infatti, poco prima che il parente misterioso svelasse la sua identità, aveva sussurrato: "Ho sbagliato". E in quest'ultimo caso... non sbagliava.

Roba da non credere, cosa spunta dalla tasca di Valeria Fabrizi: occhi sgranati, Amadeus resta senza parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.