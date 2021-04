Non è l'arena, missione a Wuhan: "Origine del Covid, cosa è successo davvero". Da Giletti lo scoop che inchioda la Cina?

25 aprile 2021 a

Come ogni domenica, anche oggi, 25 Aprile, festa della Liberazione, torna in onda Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena. L'appuntamento è su La7 per le 20.30. Puntata ricchissima di ospiti e di temi, quella apparecchiata. In primis il caso Beppe Grillo, o meglio il caso delle accuse rivolte al figlio Ciro e ai suoi due amici, quelle di violenza sessuale. La redazione di Giletti annuncia "testimonianze esclusive" e una serie di reportage per chiarire alcuni aspetti controversi della vicenda.

Poi, ovviamente, spazio al coronavirus. Si torna a parlare di pandemia, di Covid. E si torna anche a parlare del mistero relativo alle origini del virus. Non è l'Arena, infatti, torna a Wuhan, la città cinese da cui potrebbe essere partito tutto. L'obiettivo è chiarire che cosa è successo davvero: quali sono le responsabilità della Cina circa la diffusione del virus che ha messo in ginocchio e paralizzato il mondo intero? Tra gli ospiti che affronteranno lo spinoso tema ecco Lisa Iotti, Luca Telese, Pierpaolo Sileri e Luca Pani.

Sempre in tema-Covid, ecco le difficoltà che sta incontrando l’iter della campagna vaccinale in Calabria. Il giornalista ritorna a Luzzi, in provincia di Cosenza, dove si è scoperto che le vaccinazioni sono state gestite in modo molto confuso (eufemismo), inserendo i dipendenti comunali tra le categorie prioritarie. Partecipano al dibattito Dina Lauricella, Nicola Morra, Lino Polimeni e Guido Longo. Appuntamento con Giletti e Non è l'Arena a questa sera, su La7.

