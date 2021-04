Domenica In, gaffe clamorosa per Mara Venier davanti alla sua ospite: "Mi sono incantata"

25 aprile 2021 a

Gaffe clamorosa per Mara Venier a Domenica In, il programma della domenica in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, la padrona di casa ha affrontato come al solito il tema Covid, ma ha ospitato anche Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa a 4 anni nel 2004 a Mazara Del Vallo. Poi è stata la volta di altri ospiti, come Rocio Munoz Morales, compagna dell’attore Raoul Bova, che la scorsa settimana non era riuscita a essere intervistata a causa del poco tempo a disposizione.

Nel presentare Rocio, però, la Venier ha avuto qualche difficoltà a pronunciare il cognome della modella. Poi si è giustificata dicendo: “Mi sono incantata”. La conduttrice, poi, ha chiesto scusa alla sua ospite per non essere riuscita a intervistarla nella scorsa puntata del programma: “Ti chiedo scusa. Non tutti reagiscono come hai reagito tu. Grazie, sei stata carina e comprensiva”.

Parlando del rapporto di Rocio con Bova, la presentatrice ha chiesto alla modella come mai i due non si siano ancora sposati. La Morales, allora, ha risposto: “Che ne so? Mi piacerebbe, ma non me l’ha chiesto ancora”. Il suo amore con l'attore Italiano è scoppiato nell'ottobre del 2011 sul set di "Immaturi - Il viaggio", film girato sull'isola greca di Paro.

