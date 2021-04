Non è l'Arena, "ti stupro bella bambina". Ciro Grillo, cosa spunta dal passato: Massimo Giletti picchia durissimo

26 aprile 2021 a

A Non è l'arena, programma in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, viene mostrato un servizio dove una giornalista attende Ciro Grillo, il figlio di Beppe, fuori dalla sua palestra per chiedere un commento riguardo alla vicenda di stupro che lo vede coinvolto. "Sei Ciro?" chiede la giornalista. "Lo sai benissimo con chi stai parlando" risponde il figlio dell'ex comico. Ciro, il figlio minore del capo politico del Movimento cinque stelle, è indagato insieme ad altri tre suo amici per violenza sessuale di gruppo.

Il servizio riprende poi alcuni post pubblicati sui social da parte di Ciro Grillo che, già all'epoca, avevano fatto discutere. Una foto insieme ai suoi amici, pubblicata su Instagram, comprendeva in descrizione l'hashtag #bluewhale, il famigerato gioco che è costato la vita anche ad alcuni adolescenti. Un altro post che aveva suscitato polemiche è una foto che ritrae Ciro intento ad allenarsi in un parco. Dietro a lui si vede una bambina passare nell'inquadratura della foto. A destare scalpore, il commento del figlio minore di Beppe Grillo che ha scritto: "Ti stupro bella bambina attenta". Ciro aveva sospeso il suo profilo Instagram una volta che le ragazze hanno sporto denuncia, riaprendolo per postare il video di difesa del padre.

Dopo poche ore, Ciro Grillo ha di nuovo cancellato video e profilo, probabilmente in seguito al tornado mediatico, scatenato dalle dichiarazioni del padre. Il servizio mostra poi le parole del suo ex allenatore di savate, che lo ricorda come un buon atleta che "stava maturando bene" e dichiara che circa 2 anni fa, Ciro ha smesso di allenarsi con loro per cambiare palestra. Ciro Grillo esce quindi dalla nuova palestra e viene subito fermato dalla giornalista che prova a raccogliere commenti. Ciro alza tuttavia un muro e replica "Non do dichiarazioni, arrivederci". Inutili, le ulteriori domande dell'inviata.

