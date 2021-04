Amici, "basta una parola fuori posto". Eliminato, massacra Alessandra Celentano: un altro putiferio

26 aprile 2021 a

Amici si sta avvicinando alla conclusione di questa edizione, condotta come sempre da Maria De Filippi. La finale è ormai a un passo, con sempre meno allievi rimasti in gioco e sempre di più eliminati e impegnati in interviste e salotti televisivi. Come Ibla, ex concorrente della categoria canto che è stata eliminata alla seconda puntata del Serale. Intervistata da MondoTv 24, la ragazza è tornata a parlare della sua esperienza e soprattutto delle polemiche avvenute tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina Rosa Di Grazia.

“Credo che sia giusto che ognuno abbia il proprio pensiero e i propri gusti musicali - ha dichiarato Ibra - credo che in generale bisogna stare attenti ai modi con cui si esprimono i propri pensieri, perché non tutti reagiscono bene e una parola detta con il tono sbagliato può fare soffrire”. Un rimprovero indiretto alla Celentano? Così sembra, considerando che la maestra di Amici è finita al centro di alcune polemiche dopo che Rosa Di Grazia ha ricevuto addirittura minacce di morte.

Mentre per quanto riguarda Ibla, il suo percorso non è stato facile a causa di diverse critiche mosse da Rudy Zerbi: l’’ex allieva della squadra Arisa-Cuccarini è però molto soddisfatta perché l’esperienza ad Amici “mi ha regalato consapevolezza e mi ha fatto capire che non esistono limiti. Questi sono realmente solo dentro la nostra testa e bisogna abbatterli”. E quindi la cantante si augura che il talent di Canale 5 sia stato solo un bel punto di inizio per lei.

