La vita in diretta, Alberto Matano senza parole: "Perché tanto orrore?", cosa hanno fatto a una ragazzina disabile

E’ indignato Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta su Rai 1, per l’ennesimo episodio di bullismo, avvenuto in un parco di Roma lo scorso 2 aprile. Il presentatore ha raccontato che a farne le spese è stata una ragazzina disabile. “Si rimane senza parole di fronte a queste immagini. Questa ragazza di dodici anni è stata accerchiata, è stata presa a botte, a calci e poi ripresa”, ha detto Matano.

Ad accanirsi sulla 12enne sarebbero stati quattro suoi coetanei. Il motivo? Forse uno sguardo, che gli aggressori non hanno reputato opportuno. L’inviata della trasmissione ha fatto sapere quali siano adesso le condizioni della vittima: “Trauma cranico con lividi e contusioni, la situazione è seria, le condizioni della dodicenne sono serie. La prognosi è diventata di 37 giorni”.

Alberto Matano è apparso fortemente indignato e infatti ha commentato in questo modo: “Perché tanta violenza? Cosa ha scatenato questo orrore?”. Intanto, sul conduttore girano diverse voci in merito alla prossima stagione televisiva. Stando a TvBlog, per Matano le “frontiere televisive potrebbero essere più ampie". Ulteriori dettagli, però, non sono stati specificati. Sembra ormai certo, comunque, che a sostituire Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta in estate saranno Gianluca Semprini e Roberta Capua.

