Isola dei Famosi, disastro per Tommaso Zorzi: microfono aperto e non se ne accorge, insulti al collega. "Quello...", che figuraccia

Incredibile gaffe per Tommaso Zorzi nello studio dell'Isola dei Famosi. L'opinionista del reality di Canale 5 non si è accorto di avere il microfono acceso e si è lasciato andare a un commento di troppo su Gilles Rocca. Mentre la conduttrice, Ilary Blasi, discuteva con il concorrente - che si è rifiutato di baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa - si è sentito Zorzi sussurrare: "Mamma. Sì, è insopportabile". Questa la frase pronunciata dall'influencer, che probabilmente stava parlando con qualcuno in studio, convinto di non essere sentito.

Le sue parole, invece, sono state catturate dai microfoni in studio e sentite chiaramente dal pubblico a casa. A scatenare la reazione spazientita di Tommaso è stata la scelta del concorrente di non baciare la compagna di gioco per vincere la prova ricompensa. "Non la faccio questa prova, non ho voglia di farla. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set", ha detto Rocca, deludendo sia gli opinionisti che la conduttrice. La Blasi si è stesa sul pavimento in segno di protesta. Il rifiuto di Gilles, infatti, ha impedito alla Lodo di vincere la possibilità di mangiare un piatto di spaghetti.

Una volta rientrati in Palapa, poi, Francesca ha iniziato a piangere e sfogarsi: "Non ce l’ho con Gilles. Capisco che avere una donna a casa che ti guarda mentre baci un’altra possa dar fastidio. Però è un gioco, lì c’era un piatto di pasta e io ho fame” . L'uomo allora ha subito replicato: "Io faccio l’attore. Ho baciato tantissime donne sul set, ho fatto tantissimi film con scene di sesso anche abbastanza importanti. Ma qui non sono integro, sono fragile".

