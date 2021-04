Isola dei Famosi, coronavirus: clamorosa gaffe di Ilary Blasi. "L'Isola dei...", cala il gelo su Canale 5

27 aprile 2021 a

a

a

L'Isola delle gaffe. La puntata del reality di Canale 5 andata in onda ieri sera ha registrato un numero non basso di gaffe. A partire dalla conduttrice Ilary Blasi, che si è confusa parlando con i naufraghi in Palapa. C'è stato, infatti, un piccolo lapsus per la padrona di casa, che però ha risolto tutto con una battuta, scatenando anche le risate dei presenti in studio. Ma facciamo un passo indietro: nel corso della dodicesima puntata del programma, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi, per via dell'arrivo dei nuovi naufraghi. Le due fazioni - primitivi e arrivisti - vivranno sulla stessa spiaggia, ma saranno separati da una corda.

Un disastro per Tommso Zorzi: microfono aperto e non se ne accorge, insulti al collega. "Mamma sì, quello...", che figura di palta

La Blasi, allora, è intervenuta per spiegare il nuovo regolamento ai naufraghi in Honduras. Ed è stato in quel momento che è arrivata la gaffe. Parlando del nuovo meccanismo, infatti, la conduttrice ha confuso "primitivi" con "positivi": "Uno dell'Isola dei Positivi...no, cioè primitivi". Immediate le risate in studio e la battuta pronta della Blasi: "Vabbè ho spiegato come Massimiliano Rosolino".

"Bambino, infantile, incommentabile". Asia Argento impazzisce ancora, l'ultimo vip ricoperto di insulti

Un'altra gaffe invece, ha avuto come protagonista l'opinionista della trasmissione Tommaso Zorzi. Credendo di avere il microfono spento, infatti, l'influencer milanese si è lasciato andare a un commento di troppo su Gilles Rocca: "Si, è insopportabile". Peccato, però, che le sue parole siano state catturate dai microfoni in studio e sentite in maniera cristallina dai telespettatori. La reazione spazientita di Zorzi, comunque, è nata dal rifiuto di Rocca di baciare una sua compagna di gioco, Francesca Lodo, durante una prova ricompensa.

"Non rompere i ma***". All'Isola vola di tutto: scintille anche tra Tommaso Zorzi e Manuela Ferrera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.