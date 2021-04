Isola dei Famosi spagnola, si sfila il costume: follia della regia, ecco come mostrano Gianmarco Onestini. Roba da censura

27 aprile 2021 a

a

a

Gianmarco Onestini non si sta certo risparmiando a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi che vede la partecipazione di due italiani: oltre al fratello dell’ex tronista e gieffino Luca, c’è infatti anche Valeria Marini. Nelle ultime ore a catturare l’attenzione dei telespettatori spagnoli è però stato Onestini, che si sta mettendo in gioco fino in fondo. E anche a nudo, verrebbe da dire: sì, perché Gianmarco si è spogliato completamente, sfilandosi il costume davanti alle telecamere e correndo in acqua.

"Piantala di fare la ragazzina, ma ti sei vista?". Valeria Marini sfregiata dall'ex: la rivelazione più intima e umiliante

Ovviamente il reality spagnolo ha mandato in onda tutto, senza tagli né censure, anche perché Onestini è rimasto girato di spalle per tutto il tempo e quindi non è stato inquadrato frontalmente, anche perché altrimenti la produzione non avrebbe potuto trasmettere le immagini senza censura. Il gesto ha immediatamente iniziato a fare il giro del web: nel video si vede Gianmarco spogliarsi e farsi il bagno completamente nudo.

Scandalo all'Isola, gesto sbagliato di Gianmarco Onestini: le sue parti intime su tutte le televisioni, roba da bollino rosso | Guarda

Nel frattempo Supervivientes sta preparando la nuova puntata di giovedì 29 aprile, che sarà in diretta a differenza di quella dell’Isola dei Famosi, che in occasione del secondo appuntamento settimanale va in onda in differita proprio per non accavallarsi con gli spagnoli. Recentemente, però, gli ascolti al giovedì non avrebbero convinto del tutto Mediaset che, secondo i bene informati, starebbe valutando un cambiamento nel palinsesto: a partire da maggio l’Isola condotta da Ilary Blasi potrebbe andare in onda al lunedì e al venerdì, in modo da tornare in diretta sempre.

"Presto eliminata, se la prende Ilary Blasi?". Gira una voce su Valeria Marini: roba mai vista prima all'Isola dei Famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.