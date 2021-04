I soliti ignoti, la madre non riconosce suo figlio: Amadeus sconvolto. Roba mai vista su Rai 1, clamorosi sospetti sul quiz

28 aprile 2021 a

Roba da matti a I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, dove l'ospite vip era Monica Leofreddi, obiettivo vincere per devolvere il montepremi in beneficenza, in questo caso alla Fondazione italiana per l'Autismo. Ma alla fine della puntata, come detto, è accaduto qualcosa di davvero impensabile.

La Leofreddi è partita bene. Infatti la conduttrice ha indovinato parecchie identità ed è arrivata alla fase finale con un tesoretto di 126mila euro. Niente, male, insomma. A quel punto entra il parente misterioso, nel caso la madre di uno degli ignoti. Amadeus ammette che non sarà semplice: "Non assomiglia molto al figlio o figlia...",m spiega. Dunque la Leofreddi usa tutti gli aiuti e taglia il montepremi fino a 25.200 euro. Alla fine, la conduttrice indica l'ignoto numero otto.

Quindi ecco il classico jingle del countdowun, al termine del quale il parente misterioso svela se l'ospite-detective ha effettivamente azzeccato la risposta. Ed eccoci al fatto clamoroso e senza precedenti. Amadeus chiede ufficialmente alla signora: "È lei la mamma dell'ignoto numero otto?". La signora risponde di sì e dunque Monica Leofreddi esulta. Ma Amadeus è basito. Infatti la luce verde che segnala la risposta corretta segnala il numero sette. "È sicura signora? Oppure ho sbagliato io a chiedere...". Gelo, silenzio e imbarazzo in studio. Amadeus allora ripete: "Signora ma suo figlio non è l'ignoto numero sette? Si è confusa". A quel punto la madre si accorge dell'errore e abbraccia il figlio. Già, una madre che non riconosce suo figlio. Circostanza che ovviamente ha scatenato i social, dove è piovuto un diluvio di commenti sulla strana vicenda.

