Mediaset, il ritorno da imperatore di Enrico Papi: cosa gli affidano su Canale 5, un trionfo

Canale 5 non rinuncia ad un programma famosissimo e, soprattutto, molto seguito. Scherzi a parte, che hanno condotto tantissimi big della tv, torna in una veste tutta nuova. Secondo TvBlog ci sarà alla conduzione Enrico Papi, che era scomparso dai radar della televisione approdando a Tv8 con uno game tutto nuovo. Non è chiaro, però, quando tornerà in onda il programma dedicato agli scherzi. Molto probabilmente a fine primavera o in autunno (la seconda ipotesi dovrebbe essere quella più gettonata dai dirigenti del Biscione). Secondo indiscrezioni, il programma potrebbe essere collocato al giovedì sera (al posto di All Together now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker).

L'ultima edizione di Scherzi a parte è stata condotta da Paolo Bonolis, ma Canale5 avrebbe deciso di puntare su un personaggio molto amato dal pubblico - Enrico Papi, storico conduttore di Sarabanda. Geniale, istrionico, simpatico. Evergreen. Negli scorsi anni era approdato a Tale quale show, su Rai1. Adesso, invece, torna alla casa madre: Canale5, dove tutto ebbe inizio. Ricordate Buona Domenica di Maurizio Costanzo? Proprio lì, nel corso degli anni Duemila, Enrico Papi raccolse un successo inaspettato.

Ora, dopo un po' di anni lontano dalla tv che conta, torna in grande spolvero. Il format, secondo rumors, dovrebbe rimanere lo stesso di un tempo: scherzi inaspettati a personaggi della televisione con reazioni che - come sempre - potrebbero essere inaspettate. In questi anni, ci hanno pensato Le Iene a sopperire alla mancanza di un programma tutto dedicato agli scherzi. Ma, per carità, Scherzi a parte è insostituibile.

