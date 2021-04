Striscia la Notizia, agguato a Danilo Toninelli: "Di Maio col belino di fuori". Sconcertante: il grillino risponde così

28 aprile 2021 a

Il caso del video di Beppe Grillo e delle rovinose conseguenze suscitato da quelle immagini tiene banco anche a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5. Nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, infatti viene proposto un video del finto Grillo che parla del video incriminato con onorevoli e politici, il tutto in prossimità dei palazzi del potere, a Roma.

"Pronto... Di Maio, visto che casino? Devo andare avanti: hai ragione. Mentre lo faccio, tu vattene affan***", si apre il servizio, con gli insulti del finto-Grillo al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Dunque viene intercettato Matteo Colaninno del Pd. "Se hai fatto bene? Io sarei stato zitto", spiega Colaninno. "Guarda che io ho il video di Matteo Renzi che col perizoma leopardato balla davanti agli sceicchi", spara l'imitatore del comico.

Dunque, ecco l'ineffabile Danilo Toninelli, il grillino reginetto di gaffe. "È successo un macello... io ho il video di Vito Crimi e Di Maio nel bagno del Senato col belino di fuori che giocano a spadino. Non facevano niente... due belinoni che si divertono come sempre. Ho dovuto pure zoomare tra l'altro". E uno sconcertante Toninelli risponde: "È già online?" "No, te l'ho mandato", lo liquida il finto Grillo.

Quindi Alessandro Cattaneo di Forza Italia, in cui il finto-Grillo parla di un video "spinto" con Giorgia Meloni e Matteo Salvini come protagonisti. Quindi Alessandro Amitrano, altro esponente del M5s, dove lo sketch continua mettendo sempre nel mirino Di Maio.

Striscia, il finto Grillo e il video-choc: il servizio

