Pomeriggio 5, Barbara d'Urso: "Tu vuoi fare solo...", attacco senza precedenti dal cuore del suo studio. Reazione esemplare

29 aprile 2021 a

a

a

E’ scontro a Pomeriggio Cinque tra Barbara D’Urso e un suo ospite in collegamento. Il talk pomeridiano di Canale 5 è tornato a occuparsi del caso del signor Stefano, l'accumulatore seriale di Scauri, in provincia di Latina. Qualche giorno fa l’uomo era stato convinto dall’inviata della D’Urso a rimuovere la spazzatura che ricopre le scale del palazzo intralciando e dando fastidio ai suoi vicini. Erano stati proprio i vicini, infatti, ad allertare Pomeriggio Cinque.

"Costretta alla fuga, temo per lei". Terrore per l'inviata della D'Urso: l'accumulatore seriale...

Questa mattina l'impresa di pulizia - che si è offerta di aiutarlo gratuitamente - ha sgomberato e sanificato le due rampe di scale, l'androne del palazzo e il pianerottolo completamente ricoperti di oggetti vecchi e spazzatura. L’inviata Giorgia Scaccia ha documentato tutto in un servizio: “Abbiamo salvato dalla spazzatura tutto ciò a cui teneva Stefano. I suoi disegni e i suoi libri. Ma ora è tutto sanificato”.

Crisi di panico e dramma. Lo scherzo a Ciacci finisce nel peggiore dei modi, Le Iene costrette a interrompere tutto

Resta da pulire solo l’appartamento del signor Stefano. La giornalista allora ha chiesto all’intervistato di poter entrare nella sua casa per vedere in che condizioni si trovasse, ma il signore si è subito infuriato: “Non voglio, tornate domani quando abbiamo sistemato un po'. Non facciamo trash, tu vuoi parlare solo di spazzatura”. La D’Urso allora ha replicato: “Non indugiate con la telecamera nel suo appartamento se non vuole, anche se ha aperto la porta. Ognuno può giudicare se è solo disordine. Se vuoi noi ti aiutiamo a pulire la casa, altrimenti sei libero di lasciarla così. Ma non puoi invadere gli spazi comuni dei condomini”.

Manuela Ferrera, scandalo da censura. La voce clamorosa sul suo Lato B: notato niente di strano?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.