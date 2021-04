Striscia la Notizia, l'inganno delle ffp2 per bambini: "Non esistono, ma trovano stratagemmi per venderle"

29 aprile 2021 a

Striscia la Notizia torna a occuparsi delle mascherine ffp2 per bambini. Come già spiegato dall'inviato Moreno Morello in un precedente servizio, le mascherine certificate ffp2 per bambini in realtà non esistono. Al momento quei dispositivi di protezione individuale sono stati pensati e progettati solo per adulti lavoratori, con parametri e prove che non sono ancora state adeguate ai bambini. E infatti sono partiti vari sequestri, l’ultimo dei quali della Guardia di Finanza di Padova, che ha sequestrato 113mila mascherine ingannevolmente certificate per bambini o vendute come pediatriche.

Per quanto riguarda gli e-commerce, invece, Amazon ha rimosso tutti gli annunci ingannevoli, ma alcuni venditori terzi hanno trovato degli stratagemmi per aggirare la questione. Alcune mascherine in particolare, che su un altro portale vengono definite come ffp2 certificate per bambini, su Amazon vengono definite dall’inserzionista come paradenti-mascherine con paraorecchie. Un altro inserzionista, invece, ha scritto: “Certificate Ce, bambini professionale”. “Ma che professione faranno i bambini”, si chiede allora Morello.

Ma a deludere è anche la grande distribuzione locale. In un supermercato, infatti, l’inviato compra delle mascherine definite come ffp2, 3-10 anni. In un altro delle ffp2 pediatriche. In una delle aziende intercettate da Striscia si sente un’addetta ai lavori che dice: “Non c’è scritto da nessuna parte ‘pediatrica’. E’ semplicemente una mascherina più piccola. Adesso si usa questo escamotage dello small per vendere”. “Genitori, cercate di non farvi prendere in giro”: questo il monito finale dell'inviato.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulle mascherine ffp2

