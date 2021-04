Mattino 5, Denise Pipitone: "La botola mai ispezionata". Scoop dalla Panicucci, un drammatico elemento: cosa c'è lì sotto?

30 aprile 2021 a

“C’è una novità importante sulla scomparsa di Denise Pipitone, un elemento in più”. Lo ha dichiarato Federica Panicucci in apertura della seconda parte di Mattino 5, quelloadedicata ai casi di cronaca. La conduttrice di Mediaset si è occupata principalmente del delitto di Avellino, con Elena che ha ucciso a coltellate il padre Aldo con la complicità del fidanzato Giovanni, che era malvisto (e a ragione) dalla famiglia della ragazza. Ma la Panicucci ha dedicato un passaggio anche al caso della bambina di Mazara del Vallo, le cui indagini “hanno mostrato tante lacune”.

In particolare a Mattino 5 sono state sottolineate una serie di incongruenze e di elementi contraddittori su alcuni punti delle indagini e sulle intercettazioni. Secondo l’inviata del programma in onda su Canale 5 a far discutere è soprattutto il fatto che “una botola, che porta a uno scantinato nella casa della mamma di Anna Corona, non è mai stata ispezionata”. La Panicucci ha ricordato anche la telefonata di un uomo, che lavorava in falegnameria, che avrebbe visto il nipote con una bambina in braccio, vestita proprio come Denise il giorno della scomparsa.

“È una suggestione, una coincidenza incredibile”, ha ammesso la Panicucci che poi ha giustamente ricordato ai suoi telespettatori che non si ha alcuna certezza su questi elementi, ma è comunque giusto discuterne. A proposito della Panicucci, tralasciando per un attimo i fatti di cronaca di cui si è occupata anche oggi, negli ultimi giorni sono circolate delle indiscrezioni secondo cui la conduttrice di Mediaset sarà ancora alla guida di Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi anche nella prossima edizione.

