Belen Rodriguez, "quanto ha intascato per un'ospitata in Rai": ecco l'interrogazione parlamentare, "schiaffo agli italiani in crisi"

In Commissione di Vigilanza Rai è stata presentata una richiesta formale di chiarimento riguardo al presunto super compenso che Belen Rodriguez avrebbe percepito per partecipare a Canzone Segreta lo scorso 9 aprile. Secondo indiscrezioni di stampa, la showgirl argentina avrebbe percepito circa 100mila euro per prendere parte al programma condotto da Serena Rossi su Rai1. Una cifra davvero sproporzionata, che la società di produzione Blue Yazmine ha già smentito: “Il compenso realmente riconosciuto all’artista è nettamente inferiore ed in linea con i suoi precedenti in Rai”.

Nel frattempo alcuni parlamentari, in particolare della Lega, hanno deciso di portare la questione all’attenzione della Commissione di Vigilanza: “Se confermato - fanno sapere gli onorevoli leghisti nella loro interrogazione - si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato. In un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica”.

Anche perché Belen Rodriguez non aveva svolto alcun ruolo particolare all’interno del programma andato in onda su Rai1, dove anzi aveva sostanzialmente fatto presenza: si era limitata - come previsto dal format - ad assistere a un’esibizione a sorpresa in suo omaggio, alla quale avevano partecipato il padre Gustavo, i fratelli Cecilia e Jeremias, la cantante Syria e l’amica Laura Chiatti. “Nulla che giustificasse un compenso particolarmente alto”, ha scritto Davide Maggio che ha riportato la notizia sul suo sito.

