Amici Sera, Maria De Filippi trattiene a stento le lacrime per l'eliminazione di Samuele

Confronto ad alto tasso emotivo dopo il Serale di Amici tra Maria De Filippi e Samuele Barbetta. Il ballerino è uscito sconfitto da Alessandro nella settima puntata ed è quindi stato eliminato dal talent show di Canale 5. "Il problema è che io non sono al livello di quelle coreografie - ha ammesso il ragazzo una volta rientrato in casetta, davanti all'amico Sangiovanni -, faccio fatica a fare le cose che fanno gli altri. Loro tre sono ballerini, non parliamo di versatilità e lo sono più di me. Però sono più preparati in un contesto del genere, tengono in alto di più quello che è il Serale. Io faccio più fatica".

Prima della puntata, la De Filippi ha voluto incontrare Samuele per fargli ricordare il giorno del casting. "Uno dei più intensi della mia vita - ha ammesso il ragazzo davanti a Maria -. Mi hai preso da parte, mi hai detto quelle cose ed eri così interessata… Il provino successivo è andato ancora meglio, ti sei interessata ancora di più. Ai miei amici ho detto 'Anche se non mi prendono, a Maria sono piaciuto'. Ricordo che ti ho detto che era stato un onore e tu mi hai detto 'Anche per me'. Mi bastava quello".

La commozione è tanta. In studio Samuele ammette di sentirsi inferiore agli altri ballerini ancora in gara e la De Filippi trattiene a stento le lacrime. "Amici è un programma che non può rispettare l'unicità di un ballerino. Ha una varietà di danza, però non toglie l'unicità al ballerino e non toglie la tua. Dipende dalla struttura del programma, non dipende dalla tua non unicità". Con la voce rotta dalle lacrime, la De Filippi ha dunque rincuorato Samuele: "Il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente. Voglio che tu capisca che non dipende da te, non devi mettere in discussione te stesso". Miglior congedo non poteva esserci.

