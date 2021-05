Amici Serale, Lorella Boccia non ce la fa: costretta a lasciare prima lo studio della De Filippi

02 maggio 2021 a

Imprevisto al Serale di Amici. Tra gli ospiti d'onore c'è Lorella Boccia, ballerina ex concorrente lanciata dal talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e oggi affermata presentatrice e showgirl. Tornata "a casa", ha però dovuto lasciare lo studio e andarsene prima del previsto. Motivo? La gravidanza ormai in stadio avanzato. A spiegarlo al pubblico è stata la stessa De Filippi, piena di premure nei confronti della sua ex allieva.

"Tu sei stata la prima a credere in me - ha spiegato la Boccia rivolgendosi alla sua scopritrice -. Ci tengo a dirlo perché è difficile trovare una persona che crede in te. Tu fai questo, lo fai con me e con i ragazzi. Amici non è solo una gara in cui si vince e si perde, è il posto che offre le grandi opportunità. Sta a noi coglierle. Grazie mille per quello che fai". Parole commosse e sentite.

Il momento per Lorella è tra quelli da ricordare per sempre: sta per dare alla luce il suo primo figlio (il papà è il marito Niccolò Presta, figlio del super agente dei vip Lucio) e contemporaneamente sta per debuttare su Italia 1 il suo nuovo programma, Venus Club, al via il prossimo 6 maggio in seconda serata. Una bella soddisfazione ma anche uno sforzo psicofisico gravoso. E infatti la De Filippi dopo averle fatto trovare un cuscino su cui sedersi per stare più comoda (unica in tutto lo studio), l'ha congedata prima del termine "visto il pancione". E Lorella scherzando, ha ammesso che stare seduta per tanti minuti le provoca il più classico e fastidioso dei gonfiori alle gambe.

