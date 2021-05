Striscia la notizia, Mario Draghi intercettato: il primo clamoroso commento su Fedez e Rai: "Piglia e porta a casa, che cetriolo"

03 maggio 2021 a

Ufficialmente Mario Draghi non ha commentato la polemica su Fedez, Rai e Ddl Zan. Ma è Striscia la notizia a fornire il premier-pensiero in esclusiva nazionale. "Mi sento di commentare in un solo modo: piglia, incarta e porta a casa", spiega facendo spallucce l'ex presidente della Bce. Ovviamente, si tratta dell'immarcescibile Dario Ballantini, imitatore e inviato storico del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

"Salvini, non me rompe er ca***". Striscia "intercetta" Draghi: il raptus dopo il tamponamento | Video





Il menu post 1 maggio è ricco. Si parte con la classica telefonata a Ursula Von der Leyen. "Hai finito di leggere il Recovery? Ah, ci sono alcuni errori che hai segnato con il rossetto...". Quindi, via al "giro" in centro a Roma, tra i palazzi della politica, a caccia di onorevoli. La prima è Debora Serracchiani, subito punzecchiata. "Ho visto che il Pd ha un nuovo segretario, tale Fedez. Mi dispiace per Letta". Al grillino Cioffi invece annuncia: "Il prossimo Concertone celebrerà una grande canzone di Raf e Umberto Tozzi: 'Franco Di Mare, che se ne va, dove gli pare...".







Draghi, Fedez e la Rai: guarda il video integrale di Striscia la notizia





Al tavolino di un bar c'è Valeria Fedeli e il Draghi-Ballantini le spiega: "Dopo Fedez le nomine Rai sono una patata bollente. Anzi no, sono un cetriolo". E con il leghista Zennaro il premier di Striscia riflette: "Il generale Figliuolo mi ha detto che con i vaccini siamo a cavallo. Invece con il cavallo della Rai siamo in mezzo ai guai". Spazio finale dedicato come sempre al fidato autista factotum Eriberto, rampognato. "Ma la macchina è a secco, non dirmi che sei andato anche tu a fare i caroselli per l'Inter. Adesso ti devo cambiare, chiamo un bel romanista. E quando festeggiamo noi?".

"Tieni accesa la macchina, 2 minuti e torno". Draghi "intercettato" con l'autista: drammatica verità sul Recovery | Video

