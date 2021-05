È sempre mezzogiorno, colpo dell'anno per Antonella Clerici: chi sarà in studio da lunedì

04 maggio 2021 a

Un grande ritorno quello di Anna Moroni al fianco di Antonella Clerici. La regina de La Prova del Cuoco sarà infatti ospite di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto proprio dalla sua ex compagna di viaggio. Erano tre anni, dall’inizio dell’estate del 2018, che la coppia fissa di Viale Mazzini non si riuniva. Ossia dal giorno in cui hanno salutato i telespettatori de La prova del cuoco, perché sostituite da Elisa Isoardi. Non è però la prima volta che la Moroni fa la sua apparizione nel nuovo programma dell'amica.

Di recente la cuoca ha già partecipato ad una puntata di È sempre mezzogiorno, intervenuta tramite skype collegandosi da casa sua. Nulla a che vedere però con l'ospitata in studio. E infatti la Moroni la promessa l'ha mantenuta: la settimana prossima la cuoca sarà al fianco della conduttrice, ancora una volta. Come ai vecchi tempi. Di più - perché stando alle prime indiscrezioni - la Moroni sarà con la Clerici per cinque puntate, quindi fino a venerdì 14 maggio. Non si esclude qualcosa di più, magari un suo ingresso nel cast.

"Vi dico in anteprima che Anna Moroni lunedì verrà nella nostra casa a trovarci e starà con noi per tutta la settimana - ha annunciato la conduttrice di Rai 1 - e con tutto quello che Anna comporta. Ve lo dico così vi preparate psicologicamente". In passato la Moroni ha già spiegato che non può spostarsi di continuo a Milano, lei abita a Roma e non ha più 20 anni. Inoltre, ha un impegno con Rete 4 e Ricette all’italiana, anche se nelle ultime puntate era collegata da casa a causa del Covid.

