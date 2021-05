Mara Venier, la confessione dopo Domenica In: "Eppure non mangio", com'è ridotta

04 maggio 2021 a

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda su Rai1 il 2 maggio, Mara Venier aveva scherzato con alcuni ospiti sulla dieta che sta seguendo, ma che per ora non ha prodotto grandi risultati. Il volto storico di Viale Mazzini è apparso un po’ abbattuto per questo, anche perché nei suoi post su Instagram si mostra spesso mentre cammina nei parchi della capitale per tenersi in forma. Cosa che ha fatto anche alcune ore fa: infatti ha pubblicato una storia in cui ha ironizzato sul fatto di aver perso poco peso finora.

“Soltanto sette etti in un mese. Non sto mangiando, sto camminando tutti i giorni per un’ora a Villa Borghese”, ha dichiarato la Venier che poi ha ribadito: “Eppure ho perso solo sette etti. Poi magari domani mi peso e scopro di averli ripresi tutti”. “Ma è già qualcosa”, ha ironizzato subito dopo. Nella storia pubblicata su Instagram, la “zia” Mara si è mostrata con gli occhiali da sole e la mascherina giustamente abbassata per riprendere fiato dopo l’attività motoria svolta all’interno di Villa Borghese.

Sempre sui social, la Venier ha poi condiviso la foto di una pagina di giornale contenente un articolo dal titolo “La tv è rosa, ecco le regine dell’auditel”. Nel pezzo in questione viene appunto fatto il nome della conduttrice di Domenica In, insieme a quello delle colleghe Maria De Filippi, Federica Panicucci, Barbara Palombelli e Antonella Clerici.

