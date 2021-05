Isola dei Famosi, la rabbia di Beppe Braida contro il reality: "Trovo scandalosa questa cosa"

05 maggio 2021 a

C'è delusione nelle parole di Beppe Braida dopo l'uscita dall'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il comico, che si è visto costretto a tornare a casa dopo aver saputo della positività al Covid dei suoi genitori, si è sfogato sui social dicendo di non riuscire a comprendere perché non sia stato invitato nello studio del programma come gli altri ex naufraghi.

“Totale mancanza di rispetto nei miei e nei vostri confronti”, ha scritto Braida nelle sue storie Instagram. Dopo il ritiro del comico, comunque, non pochi telespettatori si sono chiesti come mai l'ex concorrente non abbia ancora fatto il suo ingresso nello studio del reality. A tal proposito lui ha detto di non sapere nulla: "Onestamente non lo so. Molti sulle pagine social dell’Isola ho visto che chiedono di me boh. Trovo scandaloso che io non sia ancora stato invitato in studio”.

In una delle sue ultime storie il comico ha scritto: "Paziento ancora un po'". Poi provando a rispondere a tutti i follower che non riescono a capire il motivo della sua assenza in trasmissione, l'ex naufrago ha detto: "Molti di voi mi stanno chiedendo quando andrò in studio e tanti altri lo hanno chiesto sulle pagine social dell’isola. Se venerdì non sarò ospite in studio, farò un video che posterò qui perché ve lo devo". Una sorta di avvertimento, insomma.

