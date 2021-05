Striscia la Notizia, Veline da restarci secchi: sul bancone praticamente in slip

05 maggio 2021 a

a

a

Il tg satirico Striscia la Notizia è ormai un appuntamento quotidiano dei telespettatori italiani da oltre 30 anni. Ed è famoso anche per le “Veline“. Ballerine sexi che aprono la trasmissione con gli “stacchetti. Stacchetti sensuali, balli tra un mix di erotismo e pose sexy con le due protagoniste – una bionda, l’altra mora – a creare un effetto trasgressivo.

"Serpeggia una notizia". Dago svela l'impensabile su Santoro e "Striscia": pace fatta con Berlusconi? Quella pesantissima voce

Molte sono diventate famose come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ma anche Roberta Lanfranchi, Melissa Satta e Costanza Caracciolo. Da alcuni anni ci sono Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva le più longeve del tg satirico. Sono due ballerine professioniste sul suo bancone e non semplici ragazze belle.

"Mi sono concessa un limone". Diletta Leotta spiazza tutti: "Quelle foto con Friedkin...", clamoroso a "Striscia"

L’obiettivo è realizzare stacchetti sempre più complessi, veri e propri balletti coreografati in piena regola che potessero elevare la trasmissione anche da quel punto di vista. Ebbene, le due svolgono appieno il loro ruolo, e lo spettacolo è decisamente hot. Le due eseguono esibizioni, puntata dopo puntata, in abiti sempre più succinti, che risalgono o si aprono fino a mostrare tanto durante il balletto. Vestitini inguinali che mostrano lato B e slip, oppure scollatissimi che evidenziano le forme delle due ballerine. Sul sito della trasmissione i balletti delle due sono i più cliccati e visti. Come questo che oggi vi facciamo vedere

Guarda il video di Striscia la Notizia

"Serpeggia una notizia". Dago svela l'impensabile su Santoro e "Striscia": pace fatta con Berlusconi? Quella pesantissima voce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.