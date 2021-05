Uomini e Donne, Tina Cipollari insulta un ospite: "Figlio di put***a". Maria De Filippi deve tagliare la scena

06 maggio 2021 a

a

a

Oggi, giovedì 6 maggio 2021, a Uomini e Donne dovrebbe andare in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 1 maggio. Si assisterà a una svolta nel percorso di Gemma Galgani. La Galgani siede di fronte ad Aldo ed entrambi raccontato di essersi visti, ma Gemma lo vede come un amico. Aldo si dichiara interessato a conoscere Isabella e Sara, ma la prima fa intendere di non essere intenzionata a iniziare una conoscenza.

L'anno maledetto di Gemma Galgani: "Sempre peggio", altro colpo per la dama

Arrivano poi Luca ed Elisabetta, i quali annunciano che la loro conoscenza è giunta al termine. Gianni Sperti e Tina Cipollari si dichiarano per nulla stupiti della cosa. Maria De Filippi fa sapere che è stata Elisabetta a prendere questa decisione. Elisabetta racconta di aver messo in pratica i consigli di Tina. La Cipollari a questo punto si scaglia duramente contro Luca. L’opinionista gli lancia un insulto, "figlio di p*****a". Maria De Filli così è costretta a tagliare questa scena che non sarà vista in tv.

"Gemma Galgani sostituita". La voce che terremota Uomini e Donne: carriera finita, spunta il nome dell'erede

Per Elisabetta c'è un cavaliere, Gabriele, che la scorsa settimana aveva rifiutato. Ora decide di iniziare questa conoscenza. Sempre nell’appuntamento di oggi dovrebbe andare in onda il percorso di Giacomo Czerny, ancora diviso tra Carolina e Martina. L'altro giorno la De Filippi aveva redarguito Armando Incarnato. L'uomo, in particolare, avrebbe baciato una dama - Patty - e poi le avrebbe intimato di non dire nulla alla redazione del programma di Canale 5. “Non si prende in giro una donna, non si fa. E’ vero che l’hai baciata, vuoi che vada avanti? Parli con Roberta parlando male della redazione!”, si era ssicurata la conduttrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.