PiazzaPulita, Corrado Formigli contro Claudio Borghi: "Il lockdown non serve? Ci fa sembrare stupidi"

06 maggio 2021 a

a

a

Prosegue la polemica sulle parole di Claudio Borghi che, ospite qualche puntata fa di PiazzaPulita su La7, aveva citato uno studio nel quale si rendeva noto che il lockdown non è servito, o perlomeno è servito poco, per fronteggiare il coronavirus. Uno studio condotto dal professore John P. A. Ioannidis della Stanford University, che aveva scatenato l'ira di Andrea Crisanti. A rincarare la dose il 6 maggio è proprio il conduttore del programma, Corrado Formigli, che si scaglia contro il deputato della Lega: "Non si può fare propaganda tirando uno scienziato per la giacchetta. La scienza è complessa e dà risposte complesse".

"Imbarazzante". Selvaggia Lucarelli lo provoca e Borghi la zittisce: "Chi è Crisanti e chi sono io". Umiliata dopo Piazzapulita | Guarda

A quel punto Formigli manda in onda in inglese con i sottotitoli l'intervista di Ioannidis. "Io non è che sono contro le chiusure - dice l'epidemiologo -, però sono a favore di misure che si basano su evidenze scientifiche". E ancora: "Ciò significa adottare misure diverse in base alle varie fasi". Finita qui? Neanche per sogno: "Il paper - quello letto da Borghi - è stato semplificato". Per Ioannidis infatti "I modelli dimostrano che il lockdown draconiamo non aggiunge benefici rispetto ad altre misure meno restrittive".

"Quanti saranno i morti". Andrea Crisanti catastrofico sulle riaperture: la più agghiacciante delle previsioni

Insomma, la conclusione è chiara e non pare distaccarsi di molto da quanto detto da Borghi che all'epoca dei fatti aveva sottolineato: "Il lockdown non è servito, o perlomeno è servito poco". Eppure al conduttore non basta, tanto che tiene a precisare: "Non si può fare propaganda - attacca a quel punto Formigli -. Quello che a noi ha dato fastidio di Borghi è il dare affermazioni apodittiche che ci fa sembrare tutti stupidi, Ionnaidis non ha detto proprio questo". Eppure Borghi le alternative al lockdown le aveva fornite: "Non sarebbe stato più logico proteggere gli over 80, le fasce deboli, evitando di rubare due anni ai giovani, bambini e lavoratori? Le vaccinazioni potevano cominciare dagli anziani anziché dai furbetti come è avvenuto in Toscana".

"660 morti al giorno? Per fortuna non ne azzecca una". La Lega travolge Crisanti, cosa spunta dal suo passato: roba imbarazzante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.