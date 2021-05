Elisabetta Gregoraci, umiliazione senza precedenti: "Io non corteggio lei, amo un'altra donna". Nomi vip clamorosi

07 maggio 2021 a

Nei giorni scorsi si era parlato di un corteggiatore che aveva inviato delle rose rosse a Elisabetta Gregoraci. Le riviste specializzate in gossip avevano fatto il nome di Francesco Zangrillo, un noto professionista di 48 anni che ha deciso di intervenire direttamente sulla questione e mettere fine al chiacchiericcio. “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci - ha fatto sapere sul suo account privato di Instagram - da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna”.

“E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, ha chiosato Zangrillo, che quindi non ha voluto aggiungere altre informazioni. Di certo c’è che non è lui l’uomo misterioso che si nasconde dietro al corteggiamento dell’ex moglie di Flavio Briatore, che ha ricevuto qualche giorno fa un mazzo di rose rosse che non passa di certo inosservato. A questo punto gli interrogativi del mondo del gossip sono due: chi è lo spasimante della Gregoraci? E a chi si riferisce Zangrillo quando parla di donna amata?

Per il direttore di Novella 2000 potrebbe trattarsi di Barbara d’Urso: “Da diversi mesi, infatti, al nostro settimanale - si legge sul sito della rivista diretta da Roberto Alessi - era giunta voce che la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque avesse un corteggiatore molto innamorato. Peccato solo che il suo proverbiale riserbo per la vita privata non abbia mai lasciato trapelare alcunché”.

