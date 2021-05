L'Eredità, l'errore clamoroso della concorrente infiamma la rete: "Vergogna, è grave". Deve intervenire Flavio Insinna

07 maggio 2021 a

Un clamoroso errore a L’Eredità sconvolge i telespettatori, sempre più affezionati al quiz preserale in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. La concorrente che ha attirato l’attenzione del pubblico a casa si chiama Federica. A lei, nelle fasi iniziali del gioco, è stato chiesto di indovinare se un politico fosse stato presidente della Repubblica o del Consiglio. La giovane, però, non è riuscita a scegliere tutti gli abbinamenti corretti e un errore in particolare ha scatenato la rete.

Tutto è iniziato quando il padrone di casa Flavio Insinna ha fatto questa domanda alla concorrente: “Sandro Pertini è stato presidente della Repubblica o del Consiglio?”. Federica, probabilmente emozionata per il fatto di essere in tv, ha risposto: “Presidente del Consiglio”. Una risposta sbagliata ovviamente, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Stupito anche il conduttore del programma, che poi ha spiegato alla concorrente: “Pertini è stato presidente della Repubblica, fa riferimento a lui Toto Cutugno nella canzone L'Italiano quando dice 'un presidente come partigiano'”. Immediati i commenti negativi su Twitter da parte dei seguaci più accaniti del gioco. Qualcuno ha scritto: “I nomi dei presidenti si imparano alle elementari". "Come si fa a sbagliare Pertini?”. Qualcun altro invece: “Non sapere che Pertini è stato presidente della Repubblica è grave”. Alla fine del gioco, alla famosa fase della Ghigliottina, è arrivato il neocampione Massimiliano con ben 230mila euro. Le parole da collegare nella puntata di questa sera erano "valore, piacere, tutta, intenti, rara". Il concorrente, dimezzando due volte, è arrivato infine con 57.500 euro. La soluzione da lui scelta, "bellezza", si è rivelata però sbagliata. La risposta corretta era "onestà".

