Striscia la Notizia, il sospetto su Rai e concertone del Primo Maggio: "Perché si affida a una società esterna?". Quanto è costato

Striscia la Notizia, attraverso l'inviato Pinuccio, torna a occuparsi del concertone del Primo Maggio trasmesso dalla Rai. Dopo l'udienza del direttore di Rai Tre Franco Di Mare in Commissione di vigilanza, infatti, viene da chiedersi come mai la tv di Stato si affidi a una società esterna per l'organizzazione dell'evento, con notevoli costi per l'azienda. Quando in Vigilanza è stato chiesto a Di Mare il costo del concertone, lui ha risposto così: "Dieci anni fa la cifra complessiva dell’acquisizione dei diritti di ripresa del concertone del Primo Maggio era di molto superiore rispetto a quella attualmente pagata, possiamo dire che era quasi il doppio. Mentre invece a 10 anni di distanza si è dimezzata. Con una scrematura di un altro 25 per cento negli ultimi tre anni".

Poi però l'onorevole Massimiliano Capitanio, segretario della commissione vigilanza Rai, gli ha posto la domanda in maniera più diretta: "Ma conosce le cifre?". A quel punto il direttore di Rai Tre ha replicato: "No, mi sono state fornite queste indicazioni che le sto dando". Intervistato da Striscia, allora, Capitanio ha commentato: "Era una domanda semplice. La cifra la sanno tutti e la sapeva anche il direttore Franco Di Mare. Era tra i 500 e i 600mila euro. Come lo sapevano tutti i membri della vigilanza, sicuramente lo sapeva anche il direttore".

Parlando della riduzione dei costi, invece, Capitanio ha sottolineato: "Se c’è stata una diminuzione di costi quest’anno rispetto alle edizioni precedenti non è stato sicuramente per un’opera di spending review da parte dell’azienda, ma semplicemente perché il concerto al chiuso ha comportato un costo minore". Infine un appello: "Non capiamo perché la Rai non faccia il concertone del Primo Maggio direttamente e si affidi ormai da diversi anni a una società esterna sicuramente con una lievitazione dei costi. La Rai trasmetta il concertone e non spenda 600mila euro per pagare una società esterna".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul concertone del Primo Maggio

