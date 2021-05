I soliti ignoti, Marco Masini da Amadeus. "Ma è proprio lei?", sconcerto generale per il "parente misterioso"

08 maggio 2021 a

Un vip internazionale nello studio dei Soliti Ignoti. O quasi. Il detective famoso della puntata andata in onda ieri era Marco Masini, che è riuscito ad arrivare alla fase finale del gioco - condotto da Amadeus su Rai 1 - con ben 36mila euro. Il cantante toscano, come tutti gli altri ospiti noti che l'hanno preceduto nella trasmissione, ha giocato per devolvere il montepremi finale in beneficenza. Visto il tesoretto che l'artista è stato in grado di portarsi nelle ultime fasi dell'indagine, si può dire che il suo lavoro sia stato buono.

Arrivati al gioco finale, quello del parente misterioso, è entrata in studio Maria Chiara, 26 anni, sorella di uno degli ignoti. Il suo ingresso, però, ha subito scatenato i fan più affezionati del programma che su Twitter hanno commentato: "Ma è la sorella di Penelope Cruz, bellissima", "È identica a Penelope Cruz". Poi c'è chi ci ha scherzato su: "È identica! Se non è parente di nessuno, la adotto io".

Perfino il padrone di casa, Amadeus, si è complimentato con la ragazza per lo sguardo imperturbabile che non tradisce alcuna emozione e che ha reso più difficile il lavoro di indagine di Masini. Il cantante alla fine è stato costretto a dimezzare il suo montepremi, giocando per 18mila euro. Arrivati al momento della scelta, Masini ha puntato tutto sull'ignoto numero due. E ha fatto bene: era proprio lui il fratello di Maria Chiara.

