Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez diserta la puntata. La poltrona vuota della fidanzata di Moser

Assenza pesante nello studio dell'Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez, fidanzata del naufrago Ignazio Moser, ha disertato la diretta. Dov'era? Lo ha svelato proprio lei nelle stories di Instagram. La modella argentina si trovava in hotel a Carrara, dove sta girando uno shooting fotografico per Hinnominate, la linea di abbigliamento firmata con la sorella Belen e il fratello Jeremias.

La Rodriguez non ha comunque fatto mancare la sua vicinanza a Moser. Sempre su Instagram, infatti, l'ex gieffina ha pubblicato delle foto con la televisione sintonizzata sull'Isola dei Famosi. E in quel momento, ovviamente, l'inquadratura era solo per il suo fidanzato. In uno dei frame postati dall'argentina, inoltre, si vede Ignazio davanti alle telecamere durante i saluti finali della trasmissione, intento a fare un cuore con le mani solo per Cecilia.

Intanto nei suoi primi giorni in Honduras, Ignazio Moser ha già dato prova della sua voglia di fare e mettersi a disposizione del gruppo. Tanto che i suoi compagni gli hanno subito affidato un compito molto difficile: trovare tronchi utili per non far spegnere il fuoco. Moser ha rivelato comunque di essere felice di poter dare una mano: "Mi piace perché l’ho sempre fatto con papà”. Il naufrago, però, ha ammesso che le difficoltà sono tante rispetto a quando fa questo tipo di lavoro a casa: "A casa è facile con la motosega, l’accetta, tutte le cose…Mentre qui è tutto più difficile…”.

