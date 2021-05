Ore 14 chiude, Milo Infante gela la Rai in diretta: "In questo programma non tutti ci credevano. Non so se torneremo"

08 maggio 2021 a

a

a

Un addio amaro quello di Milo Infante, che ieri ha annunciato la fine di Ore 14 su Rai 2 con una frecciatina neanche troppo velata. Proprio mentre il programma di attualità iniziava a macinare ascolti, Infante deve fermarsi per fare posto al Giro d'Italia. Nell'ultima puntata della trasmissione non ci sono state troppe autocelebrazioni, ma comunque si è percepita un po' di malinconia.

"Perché?". Viene a sapere di Denise in diretta, Piera Maggio crolla e lascia la trasmissione sotto choc

Buona parte della puntata è stata dedicata a Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la piccola scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004. In collegamento anche l'avvocato della famiglia, Giacomo Frazzitta. Poi sono state ospitate due conduttrici storiche della fascia pomeridiana di Rai 2: Monica Leofreddi, partner di lavoro di lunga data di Infante, e Monica Setta che nel 2009 presentò Il fatto del giorno. Alla fine del programma, l'ultimo saluto. Infante ha mandato in onda un filmato per riassumere tutti i più importanti casi di cronaca raccontati nel corso della trasmissione, fino ad arrivare al tanto discusso caso Pipitone.

"Ho deciso di dirlo, sono stata molestata". Alba Parietti, la confessione che fa calare il gelo in studio

“Grazie per tutto il lavoro che hai fatto in questi mesi. Spero che quando tu tornerai in tv si possa continuare a lottare per far sì che ci sia verità e giustizia a favore di Denise“, ha detto Piera Maggio al conduttore. Che ha risposto: "Io non so se Ore 14 tornerà, aspetto invece che torni Denise che è la cosa più importante". Poi continuando con i saluti, Infante ha lanciato una stoccata: "Grazie a Ludovico di Meo che è il direttore di Rai 2 e che ha creduto molto in questo programma in cui non proprio tutti ci hanno creduto, soprattutto all’inizio. Grazie al centro di Milano che ci ha ospitato. Noi forse, chissà, se lo vorrete ci ritroveremo a settembre. Grazie a tutti, finiamo qui“.

"Sesso e droga...", "lei mi sconvolge". Roba mai vista: Alda D'Eusanio sbrocca con la Bernardini De Pace, caos su Rai 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.