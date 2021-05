Mara Venier e Fabio Fazio, "l'uno dall'altra": gira una voce su Domenica In e Che Tempo Che Fa

09 maggio 2021 a

a

a

La serata domenicale di Rai Tre è appannaggio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con il talk Che Tempo Che Fa. Tra i grandi protagonisti di domani sera, domenica 9 maggio, tra le tante interviste in studio anche quella con Mara Venier, che la domenica pomeriggio registra sempre numeri pazzeschi con la sua Domenica In. Un invito che la Venier ha ricambiato, infatti Fazio nel pomeriggio si collegherà ‘a sorpresa’ con la Venier nel finale di puntata del talk pomeridiano.

"Soltanto al ribasso". Soldi, indiscrezioni drammatiche per Fabio Fazio: ecco il suo futuro in Rai

Oltre alla Venier a Che Tempo Che Fa ci sarà anche Woody Allen. Il regista Usa Woody Allen presenterà il suo ultimo film “Rifkin’s Festival”, da lui scritto e diretto. Poi ci sarà come ospite anche il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli.

"Non ce la faccio". Intervista interrotta, davanti alla Venier l'impensabile: Eva Grimaldi distrutta e lo studio senza parole

Dalle 23 infatti, dopo la normale programmazione Fabio Fazio e Luciana Littizzetto passeranno al tavolo, dove si confronteranno con i consueti ospiti fissi Nino Frassica, Mago Forest e Filippa Lagerback tra gli altri. Intanto la Venier, domenica 30 maggio, avrà un doppio impegno. Questo è quanto emerge dai palinsesti di Rai Uno, che dovrebbero subire una modifica importante in occasione dell’ultima domenica del mese. Andrà infatti in onda la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, saltata dopo essere stata inizialmente prevista per lo scorso dicembre. A causa dell’emergenza coronavirus non se n’è fatto più nulla, ma a viale Mazzini non hanno voluto comunque abbandonare la manifestazione canora dedicata ai più piccoli. Un cambiamento che la Venier ha accettato molto volentieri per un programma storico della Rai.

Video su questo argomento Fazio ricorda Vaime: da lui ho imparato cosa dire e cosa non dire TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.