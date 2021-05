Domenica Live, picco stagionale per Barbara D'Urso: ecco le cifre della domenica

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

Domenica live fa record stagionale. Picchi di oltre il 18 % di share e di 2 milioni 200 mila spettatori. Per la d’Urso Domenica live vola con il picco stagionale che segna il record. “Sempre prendendo la linea al 9% e con tutta la nostra amata pubblicità! In una domenica pomeriggio di sole in cui in tanti eravate fuori e con molti eventi sportivi in tv! GRAZIE per la vostra fiducia!”, scrive sui social Barbarella.

Intanto, crolla la domenica sera di Canale5. Adesso gli ascolti di Bonolis potrebbero mandare in allarme il quartier generale del Biscione. Avanti un altro! Pure di sera fa l'11,5% di share, come si dice in gergo. E non brilla. Non balla nemmeno. La domenica sera di Canale5, che era presidiata da Barbara d'Urso con Live, è finita nelle mani di Bonolis e Laurenti. Come scrive Davide Maggio, sempre ben informato sugli ascolti, Avanti Un Altro Pure di Sera raccoglie davanti al video 2.439.000 spettatori pari all’11.5% di share (presentazione di 8 minuti: 2.342.000 – 9.4%).

Insomma, quei 4 milioni di spettatori della prima puntata solo solo un lontano ricordo. Un miraggio. Cosa è accaduto agli ascolti della domenica sera di Canale5? Sembrano in caduta libera, in picchiata. Eppure il talk della d'Urso, tra attualità, cronaca e gossip, in media registrava il 14% di share. Ma è stato sospeso in anticipo. Cosa accadrà adesso a Mediaset? Nuova bufera in arrivo? Forse. Perché gli ascolti della serata di Canale5 sono inchiodata ad una percentuale di share ancora troppo bassa.

