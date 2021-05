L'Eredità? Non proprio, clamorosa svolta in Rai: dove "piazzano" Flavio Insinna. E i colleghi...

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

a

a

Per Flavio Insinna è un momento d’oro. Ultime settimane alla conduzione de L’Eredità, il seguitissimo quiz del preserale di Rai1, e poi ci sarà il ritorno di Insinna con un nuovo programma. Infatti, è pronto a tornare in video a fine giugno con Il pranzo è servito che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 su Rai1 (il programma prenderà il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone).

"Come Unomattina". Flavio Insinna, l'aiutino di Rai1 che il campione non sfrutta: un caso senza precedenti

Insomma, Flavio Insinna si prepara al meglio a tessere la tela del palinsesto di Rai1. Per lui sicuramente è un bel momento: da L’Eredità a Il pranzo è servito, passando per il ritorno a settembre. Che è già nell’aria. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, che era il conduttore ufficiale de L’Eredità, è arrivato Insinna. Ha saputo raccogliere il testimone di un programma molto seguito e su cui viale Mazzini ha sempre puntato tutto. Adesso, però, si parla anche del suo arrivo in giuria a Il cantante mascherato (lo show di Milly Carlucci, che andrà in onda sicuramente il prossimo anno). E qualcuno, in Rai, vocifera di un suo approdo a Tale quale show in veste di giurato (potrebbe essere una grande novità).

"Vergogna, è grave": errore clamoroso a L'Eredità, il web si scatena contro la concorrente. Deve intervenire Flavio Insinna

Sul fronte sentimentale, invece, tutto tace. Insinna deciso di sposarsi con tanto di partecipazioni affisse in Comune. Ma poi, misteriosamente, non è stato celebrato il matrimonio. Forse è saltato. Il diretto interessato non ne parla, ma fa intendere che possa essere tutto legato ad una crisi improvvisa. Insinna si è tuffato, animane corpo, nel lavoro. Punto.

"Troppa disparità". Insinna legge le domande? Travolto dalle critiche: telespettatori furiosi, il caso che scuote l'Eredità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.