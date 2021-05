Mara Venier, la confessione straziante: "Prendevo farmaci poi andavo in tv. E...". Il dramma che non ha mai superato

11 maggio 2021 a

Mara Venier ha racchiuso in un libro dal titolo “Mamma ti ricordi di me?” la sofferenza per il vuoto incolmabile lasciato dalla madre, venuta a mancare dopo essersi ammalata di Alzheimer. La Venier è una delle donne della televisione italiana più amate in assoluto e continua a inanellare successi con la conduzione di Domenica In. Ma dopo la scomparsa della madre, risalente al 2015, ha vissuto dei momenti davvero difficili, come ha confidato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Prendevo dei farmaci, andavo in tv e sorridevo ma ero depressa, piangevo appena stavo da sola”, ha rivelato il volto di punta di Rai1. Il dolore per la morte della madre è tale da averla convinta a prendere una scelta molto sofferta: “Da quando se ne è andata non sono mai tornata a Venezia, provo troppo dolore”. D’altronde la Venier aveva un rapporto davvero speciale e strettissimo con la madre. Quando era ancora in vita, non è stato facile scoprire la malattia e vederla avanzare giorno dopo giorno.

“Ricordo come fosse oggi la prima volta in cui mia madre non mi ha riconosciuta”, ha dichiarato la conduttrice di Domenica In, che quindi ha avuto a che fare direttamente con l’Alzheimer. “Era un giorno bellissimo di maggio – ha continuato – quando arrivai a casa le chiesi come stava. Lei con lo sguardo assente si tirò su il cappello e mi chiese chi fossi, dandomi del lei”.

