Striscia la Notizia, poligamia in Senegal: "Come fare a soddisfare più mogli?": la testimonianza di un marito

12 maggio 2021 a

a

a

Striscia la notizia, attraverso la sua inviata Rajae, affronta l'argomento poligamia in Senegal. Una pratica molto diffusa nel Paese tra tanti musulmani. Al di là dei luoghi comuni, comunque, ci sono alcuni retroscena non noti a tutti. Come spiegato nel servizio del tg satirico, la legge consente all’uomo senegalese di prendere più mogli. “In Senegal più del 35 per cento dei matrimoni registrati ufficialmente è poligamo. A volte si tratta di una necessità: per lavorare una terra così arida c’è bisogno di braccia forti e quindi servono tanti figli maschi. Se non li hai avuti ritenti con la seconda, oppure con la terza o la quarta”, spiega Rajae.

"Se la Pausini c'è rimasta male, faccio scambio con il Golden Globe". Zalone ritira il Tapiro e punzecchia la cantante

L'inviata rivela che ci sono anche casi in cui l’uomo sceglie di mettersi in casa magari la cognata rimasta vedova o una cugina ancora zitella. Striscia, poi, riesce a intercettare Gaye Samba Khary, marito poligamo, sposato con due mogli. Perché mai questa scelta? La sua risposta è: "Perché quando ho due donne a casa, non guardo più nessun'altra donna quando esco". Rajae spiega che le mogli, in ogni caso, devono essere tutte consenzienti tra di loro.

"Cambiamento". Michelle Hunziker irriconoscibile: in onda a Striscia la Notizia così, roba mai vista prima | Guarda

"Inoltre l’Islam stabilisce che il marito ripartisca equamente tra tutte le mogli i propri beni, il proprio affetto, il proprio tempo e le proprie attenzioni, anche sessuali, senza mai trascurarne una per privilegiarne un’altra", prosegue l'inviata. Alla domanda su come riesca a soddisfare più di una donna, l'uomo risponde: "Come fanno tutti gli uomini, a volte dormo con una moglie, a volte sono in camera con l’altra". Rajae ha poi sentito anche le due mogli. Una delle due, riferendosi all'altra, ha detto: "Lei è come se fosse mia sorella maggiore, i miei figli non li ho mai dovuti portare sulle spalle per andare al mercato, lo ha sempre fatto lei. Li lava, fa il bucato, fa tutto, è stata lei che ha allattato i miei figli".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla poligamia in Senegal

"Cosa torna a galla nel Tevere". Striscia, roba da mani nei capelli: com'è ridotta la Roma della Raggi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.