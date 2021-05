La Vita in Diretta, "Flavio Briatore? Un vecchione che va con le ragazzine": chi lo attacca su Rai1

13 maggio 2021 a

Barbara Alberti ha fatto scalpore con alcune dichiarazioni su Flavio Briatore. Ospite di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda su Rai1 giovedì 13 maggio, la scrittrice nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha portato all’attenzione dei telespettatori un campo nel quale uomo e donna vengono ancora visti con occhi diversi. Si tratta della sfera delle relazioni amorose. La Alberti ha citato l’esempio di Briatore e di Fiorella Mannoia, andandoci giù in maniera piuttosto pesante con mister Billionaire.

“Briatore, questo vecchione può andare con le ragazzine, se poi una ha cinque anni di più… La Mannoia ha fatto scalpore”, ha dichiarato la scrittrice, che poi si è interrogata su questo modo di verso di guardare ai protagonisti in amore. Perché non è ben visto il fatto che la donna possa essere più grande dell’uomo? “È un retaggio di quando le donne erano macchine per far figli - ha spiegato la Alberti - per cui effettivamente la gioventù della donna nel rapporto era importante, però è rimasta questa cosa”.

Quindi in definitiva la scrittrice ha difeso le donne che vengono ingiustamente attaccate e criticate per il fatto di innamorarsi di uomini anagraficamente più piccoli di loro. “In amore non c’è differenza se lui è più grande, se invece la donna ha anche cinque anni di più scoppia l’inferno”, sono state le parole di Barbara Alberti.

