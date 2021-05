Striscia la Notizia, "Francesca Pascale si sta riavvicinando": la 'puntura' su Silvio Berlusconi

13 maggio 2021 a

Nella puntata di giovedì 13 maggio di Striscia la Notizia è andata in onda su Canale 5 la rubrica del Vespone, che come al solito ci è andato giù abbastanza pesante con i politici che ha incrociato per le vie romane. Il primo a subire le proverbiali “punture” dell’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato Luigi Marattin di Italia Viva: “Carissimo, ho solo una domanda. C’è un mistero tutto italiano da risolvere: di solito gli italiani vedono prima la spia e poi si fermano all’area di servizio, come mai Matteo Renzi fa tutto il contrario?”.

Poi è stato il turno di Licia Ronzulli di Forza Italia, che è stata al gioco su diverse battute riguardanti Silvio Berlusconi. “Ho saputo della bella notizia, sua figlia Barbara è in attesa del quinto figlio - ha dichiarato il Vespone - possiamo dire che il Cav avrà più nipoti che elettori?”. Poi è stata citata anche Francesca Pascale, l’ex compagna di Berlusconi: “Ha detto che lavorerà con le ex detenute, significa quindi che si sta riavvicinando a Forza Italia?”.

L’inviato di Striscia la Notizia è invece stato più cattivo del solito con le leghiste Laura Ravetto e Benedetta Fiorini: “Letta ha detto che sulla legge sull’omofobia voi della Lega siete retrogradi. È vero che presto risponderete a brutto muso, non appena qualcuno vi dirà cosa significa retrogradi?”. Infine il Vespone ha accostato anche Graziano Delrio del Pd: “Il centrodestra non ha ancora deciso chi candidare a Roma, vi scoccia non sapere ancora chi vi farà il mazzo alle elezioni?”.

