Anna Paola Concia, crisi di nervi sul ddl Zan: "Schifo, stai zitto". Volano insulti contro Platinette

14 maggio 2021 a

a

a

Scontro in diretta ad Anni 20, su Rai 2 tra Anna Paola Concia e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. In studio da Francesca Parisella si parla del ddl Zan. Presente anche il giornalista Alessandro Giuli mentre in collegamento ci sono l'ex deputata del Pd ed appunto Platinette che da tempo sostiene che il ddl Zan limiterebbe la libertà d'opinione e favorirebbe fenomeni come l'utero in affitto. Una visione non condivisa da Anna Paola Concia, nota attivista Lgbt, che sconcertata dalle parole di Coruzzi e da alcuni servizi mandati in onda ritenuti falsi e fuorvianti, sbotta.

Amici, tam-tam impazzito su Sangiovanni prima della finale: tutto già scritto?

"Fatemi parlare e non interrompetemi, sono schifata da questa trasmissione. Non dovevo venire, ma un'autrice che conosco mi aveva garantito che questa era una trasmissione sobria", attacca la Concia. La presentatrice si altera e la Concia ribatte: "Non mi interrompa. Coruzzi ha detto solo falsità: Mara Carfagna non ha approvato nessuna legge anti-omofobia con Alessandra Mussolini. Sono cose false e strumentalizzate", attacca Anna Paola Concia. Che prosegue: "Coruzzi, è la conferma della strumentalizzazione".

Questo quadro dal valore inestimabile? Toh, è sparito: altra bomba di "Striscia" sulla Rai, un terribile sospetto | Video

Quindi Platinette prova a difendersi ma l'ex piddina non lo lascia controbattere: "Non mi interrompere. Tu hai parlato mezzora e adesso stai zitto. Quei due video che avete mandato in onda sono pieni di falsità". Quindi interviene di nuovo la conduttrice che spiega che quelle persone intervistate nel servizio non sono attori ma persone vere che dicono quello che pensano". Ma la Concia va avanti: "Domande false fatte alla gente per strada, perché parlate di utero in affitto ma quella legge non lo menziona proprio". Insomma, un servizio fuorviante secondo Anna Paola Concia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.