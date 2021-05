Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia lo studio: "Buffoni", umiliati Gemma Galgani e il suo cavaliere

14 maggio 2021 a

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 14 maggio si è aperta con la solita Gemma Galgani protagonista indiscussa. A dispetto delle voci che ciclicamente la vorrebbero in procinto di lasciare il programma di Maria De Filippi dopo oltre dieci anni trascorsi a veder fallire le sue storie d’amore, la dama torinese è ancora in formissima a livello televisivo. In particolare nell’ultima puntata si è parlato della sua frequentazione con Aldo Farella, che non è andata nel migliore dei modi.

Anzi, si è conclusa anche in maniera piuttosto burrascosa: sono usciti a cena insieme ma lui ha confessato di non essere stato di grande compagnia perché pensava a tutt’altro. Allora Tina Cipollari si è intromessa col suo solito modo irruente e, pensando che i due stessero mettendo in piedi un teatrino, se n’è uscita dallo studio mandandoli a quel paese. “Siete dei buffoni”, ha chiosato la nota opinionista di Uomini e Donne. Anche Gianni Sperti ha manifestato diversi dubbi: “Non c’è chiarezza tra voi. E pensare che tu volevi riprendere Gemma perché provavi qualcosa”.

“Non puoi rimanere davanti a lei, a cena, fermo per pensare a Isabella”, ha aggiunto l’opinionista. Il cavaliere però è sembrato deciso nel voler troncare il rapporto con Gemma: “Non ci sono i presupposti per andare avanti. Non credo che neanche lei voglia farlo. Torno al punto di partenza e riparto da zero. Non me la sento più, ma rimane l’amicizia”.

