Avanti un altro, Paolo Bonolis irride Barbara D'Urso: "La tv come va fatta", il gesto che imbarazza Mediaset

Momenti di imbarazzo a Mediaset per le ironie di Paolo Bonolis ad Avanti un altro. Nel "mirino", pur senza mai citarla, Barbara D'Urso. Come sottolinea TvBlog, infatti, il popolare conduttore del quiz del preserale di Canale 5 (che con l'edizione serale della domenica ha preso il posto proprio di Live - Non è la D'Urso) ha accolto l'arrivo della Bonas in studio "pescata" dalla concorrente con una formula che a tutti i telespettatori non poteva che ricordare Carmelita.

"Censurato il saluto ai transessuali". Clamorosa accusa a Paolo Bonolis: "Che delusione", chi punta il dito contro Mediaset

In caso di risposta esatta, la concorrente sarebbe arrivata a quota 300mila euro: bisogna indovinare un rumore misterioso con l'aiuto di tre indizi contenuti in una busta e proprio su questo Bonolis ha giocato con non poca malizia. "Prima di dare la linea alla pubblicità - commenta il sito specializzato -, il conduttore guarda dritto in telecamera e avverte i presenti: 'Ora faccio la televisione come va fatta: quale rumore si celerà? Non perdete l’appuntamento con il disvelamento del mistero, tra poco, sempre con noi. E all’interno di questa busta tanti suggerimenti…'".

Avanti un altro, ascolti in picchiata: il dato su cui Mediaset si interroga, emergenza-Bonolis?

I più attenti colgono il riferimento, un po' polemico, alle "buste choc" vero e proprio marchio di fabbrica della conduzione della D'Urso in queste ultime stagioni televisive. La polemica tra Bonolis e la D'Urso, d'altronde, viene da lontano. In alcune occasioni Barbara si è scordata di lanciare nel finale di Pomeriggio 5 il quiz che sarebbe andato in onda di lì a pochi minuti e il conduttore di Avanti un altro non l'aveva presa benissimo: "Grazie Barbara per ricordare sempre che dopo di te ci siamo noi". E quando lo scorso anno la D'Urso recità insieme a Matteo Salvini l'Eterno riposto, Bonolis ospite di Un giorno da pecora tagliò corto: "Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5".

