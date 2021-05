Striscia la Notizia, "Ti spezzo". Raptus di questa signora a Forum, giudice allibito: come ha ridotto il marito

15 maggio 2021 a

A Forum, programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli, se ne vedono di ogni. L'ultima è quella di una lite tra moglie e marito pizzicata da Striscia la Notizia. A loro va l'ottavo posto della rubrica "I Nuovi Mostri" del tg satirico di Antonio Ricci. A presentare la scenetta è Michelle Hunziker: "A Forum - spiega la conduttrice di Canale 5 - una coppia agli sgoccioli, tra loro si è incrinato il rapporto e non solo".

E infatti la moglie minaccia il marito (già dalle dita ingessate): "Ti spezzo come gli spaghetti, uno a uno". Invano il tentativo del giudice di placare gli animi: "Signora basta, si calmi perché non esistono questi atteggiamenti. Ritornate al vostro posto ed evitate gestualità che potrebbero essere fraintese", chiede. "Devi tornare a essere la moglie che eri", spiega invece il marito. Ma nessuno dei due, tra ex coniuge e giudice, riesce a riportare la calma nella signora in studio.

Le liti tra moglie e marito a Forum non sono una novità. Qualche puntata fa era stata sempre una donna a perdere la pazienza. Arrivata nel tribunale per chiedere il risarcimento al marito Antonio, che l’ha sposata pur sapendo che non sarebbe stato valido perché lui era già sposato con Lucia e il divorzio non c’era ancora stato, al grido di "bigamo" la donna si è scatenata. "Non ti rendi conto di quello che hai fatto", ha iniziato a urlare per poi, quasi incredibilmente, ammettere: "Sono calma". E ancora, tentando di scavalcare il banchetto: "Sono molto atletica, se ti permetti di dire che la mia verginità...". Insomma, una scenata che ha scatenato le risate in studio e non solo.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

