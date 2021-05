Rai, Giorgia Meloni all'attacco: "Allucinante, i burocrati Ue scrivono per vietare le critiche a Bruxelles"

15 maggio 2021 a

a

a

Entra a gamba tesa anche l'Unione europea nella polemica che ha visto protagonista Anni 20, il talk show in onda su Rai2. In particolare è stato un servizio che criticava le ultime disposizioni (come il via libera alla farina di vermi) a sollevare il polverone. Dopo la sinistra a mettersi in mezzo ci hanno pensato i rappresentanti dell’Ue in Italia attraverso una lettera al programma: "Sia ben chiaro - si legge - che le istituzioni europee e le sue politiche possono e debbono essere criticate, e noi ci battiamo costantemente per assicurare la libertà di espressione dei giornalisti. Ma le critiche per essere utili, devono essere basate su fatti corretti".

"Adesso basta". La Meloni striglia Draghi: "Altra promessa non mantenuta", fino a quando ci tocca il coprifuoco

Da qui la predica: "È di particolare importanza che questi elementi siano guida del servizio pubblico sempre, e in special modo quest’anno quando chiediamo ai cittadini di partecipare attivamente alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Abbiamo bisogno di un loro contributo e crediamo che il ruolo della Rai sia fondamentale per assicurare che i cittadini siano correttamente informati". Parole quelle del capo ufficio Carlo Corazza e del capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti indirizzate a Viale Mazzini, precisamente a Ludovico Di Meo, direttore di Rai2.

"Razzista e coatta"? Dopo gli insulti la strepitosa rivincita della Meloni: come si prende la prima pagina di Repubblica

A commentarle per prima è stata proprio Giorgia Meloni: "ALLUCINANTE! - esordisce la leader di Fratelli d'Italia in un post su Facebook -. I burocrati europei scrivono alla RAI per dire che la UE può essere pure criticata, MA le critiche devono essere 'corrette”' Cioè condivise dalla UE. Siamo ormai oltre i paradossi di Orwell in 1984. #anniventi". A seguirla a ruota il leader della Lega: "Sotto attacco per un servizio tv che osava ironizzare sull’Europa, sugli insetti come cibo e il vino annacquato… - si legge sulla pagina Twitter di Matteo Salvini -. E la Commissione Ue scrive alla Rai per chiedere ‘tempestivo intervento’. Ma stiamo scherzando?!? No censura, solidarietà e viva la Libertà! #NessunoTocchiAnni20".

"Soprattutto il diritto alla libertà". Giorgia Meloni annichilisce Speranza: lezioni di democrazia a mister chiusure

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.