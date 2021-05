Verissimo, orrore contro Serena Marchese: "Obesa con le cosce grosse, cosa vuoi ballare?". Choc dalla Toffanin, una bestialità

15 maggio 2021 a

a

a

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Amici: Serena Marchese – ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 nella puntata di sabato 15 maggio– ha raccontato un periodo difficile del suo passato. La giovane ballerina, infatti, è stata vittima di bullismo durante l’adolescenza. Tutto è iniziato quando aveva 13 anni e studiava al Teatro dell’Opera di Roma. Lì le dicevano che era obesa, che aveva le cosce grosse e che non era una bella ballerina. “Psicologicamente non reggevo”, ha confessato Serena, spiegando di avere avuto anche delle difficoltà col cibo per via di quelle affermazioni.

"Ospitate la Meloni? Sporchi di sangue". Vergogna e insulti della trans, Silvia Toffanin la asfalta: un massacro in tv

La ballerina aveva parlato di questi episodi di bullismo anche all’interno della scuola di Amici. All’inizio della trasmissione, infatti, tutti si erano accorti che lei stesse sempre a testa bassa, poi l’esperienza nel talent l’ha aiutata molto. A tal proposito la Marchese ha dichiarato: “Grazie ad Amici ho acquisito sicurezza in me stessa”. La ballerina ha ammesso addirittura che prima del programma non riusciva nemmeno a guardarsi allo specchio perché non si piaceva.

"Ne bastava uno solo". Francesca Fioretti, lacrime dalla Toffanin: perché Astori non si è salvato

Parlando della sua passione per la danza, poi, Serena ha spiegato di avere iniziato a ballare molto presto. La prima volta che la mamma l’ha portata in una scuola, aveva solo 2 anni. Amici, comunque, è sempre stato il suo sogno nel cassetto. Infatti ha raccontato di aver provato più volte a entrare nel talent: “Ho fatto i casting per 4 anni consecutivi. Solo che non è andata mai bene”.

"Si vede qualcosa dentro". Manuela Ferrera e quel dettaglio "fisico" sconvolgente: la foto che non lascia dubbi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.