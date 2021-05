Isola dei Famosi, Manuela Ferrera e quel dettaglio "fisico" sconvolgente: "Si vede qualcosa dentro". La foto non lascia dubbi

Francesco Fredella 10 maggio 2021 a

“Sei dimagrita all’Isola dei Famosi e si vedeva palesemente qualcosa dentro”: Giacomo Urtis torna a pungere con la divisa da medico. Stavolta, prende di mira Manuela Ferrera, che ha partecipato all’Isola dei famosi. “Manuela Ferrera è una bellissima ragazza, verissimo. Una cosa che mi è saltato all’occhio è il fotogramma di un gluteo strano. Potrebbe essere ritoccato, ma serve una radiografia per saperlo. Lei ha fatto delle storie dicendo che non ha nulla nel gluteo. Ma voi che avete visto la foto di Manuela dimagrita e con quei glutei non avete avuto un dubbio?, tuona Urtis. “Cara Manuela non me la racconti giusta: hai segreti. Perchè non dirlo?”.

E adesso potrebbe iniziare uno scontro a distanza tra il medico dei vip e l’ex concorrente dell’Honduras. Che risponde a suon di post e (magari) interviste. Siete pronti? Urtis, però, non ha messo la mano sul fuoco ma ha detto di aver avuto un sospetto. Quando l’abbiamo contattato ha riferito di essere pronto ad approfondire con una radiografia. “Manuela, vieni da me. Facciamo la prova del nove”, svela a Libero. Accetterà? Si tirerà indietro?

I concorrenti di questa edizione del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sono dimagriti a vista d’occhio e qualche ritocchino potrebbe essere per davvero sotto gli occhi di tutti. Adesso, però le polemiche non si placano e Manuela, dopo aver fatto parlare di sé a Tiki Taka, è pronta al grande ritorno in video con tanto di onda mediatica. Tenetevi pronti, potrebbe accadere di tutto per davvero. Un confronto Urtis - Manuela Ferrera? Ci vorrebbe l’ascensore di Live non è la d’Urso.

