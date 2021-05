Domenica Live, "spunta un terzo incomodo": Eva Henger inchioda Maria Laura De Vitiis. Paolo Brosio trema

Francesco Fredella 16 maggio 2021 a

Adesso anche Eva Henger inchioda Maria Laura De Vitiis (ex di Paolo Brosio). Un’aspirante showgirl, modella, giunta alle cronache all’improvviso per un fidanzamento con Brosio alquanto sospetto. Da Barbara D'Urso nella puntata del 16 maggio di Domenica live - dove si erano giurati amore - succede di tutto. Marialaura, 43 anni più giovane di Brosio, comunica sui social di aver troncato quella storia d’amore (tra l’altro avrebbe confidato Barbara d’Urso di non provare più amore per Paolo Brosio).

“È venuto meno quell’entusiasmo, quella determinazione nello stare insieme. Il nostro è stato un amore vero”, racconta la modella. Ma Brosio, criticato da tutti, per questa storia d’amore molto strana si era difeso in ogni modo. Il primo a parlare di fidanzamento costruito a tavolino, mesi fa, è stato Diego Granese: imprenditore milanese di successo, che aveva svelato di aver avuto un flirt lampo con la De Vitiis. La sua tesi? E’ sempre stata quella del gossip costruito a tavolino. E sembra che la sua intuizione non sia stata sbagliata.

Ma a Domenica Live accade di tutto: arriva un videomessaggio di Eva Henger, che parla di un altro uomo. Che sarebbe la causa della vera rottura. Eva dice di aver conosciuto Marialaura a Sharm El Sheik: proprio lì, secondo la Henger, avrebbe conosciuto un’altra persona. Marialaura De Vitis smentisce e replica alle accuse puntando il dito contro Eva Henger. Ovviamente. Un botta e risposta molto forte. Nemmeno Paolo Brosio, che continua a ritenere reale quel sentimento, crede alla storia della Henger. Ma la cronaca rosa si tinge di giallo: stavolta la De Vitiis, che con la rottura con Brosio si è guadagnata un’altra ospitata, dovrà affrontare di nuovo il giudizio del pubblico.

