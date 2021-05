Flavio Insinna, "molti dubbi su di lui": bomba di Dagospia, l'indiscrezione che agita la Rai

17 maggio 2021 a

Sussurri e indiscrezioni televisive rilanciate da Dagospia, nella rubrica "A lume di Candela", firmata da Giuseppe Candela. In questo caso si parla della Rai, di un progetto a Viale Mazzini che, però, non intercetterebbe il favore di tutti: si parla della riedizione dello storico format Il pranzo è servito, che presto potrebbe tornare, aggiornato e rinnovato, a fare compagnia agli italiani.

Dunque, su Dagospia si legge quanto segue: "Gira voce che a spingere con forza per il reboot de Il pranzo è servito su Rai 1 sia stato l'amministratore delegato Fabrizio Salini che avrebbe scelto personalmente, tra i dubbi di molti, il conduttore Flavio Insinna. Operazione costosa e rischiosa ma quando si scoprirà l'esito Salini sarà già fuori dall'azienda", conclude Dagospia. Insomma, dubbi in particolare su Insinna - non viene svelato però chi covi, questi dubbi - e, forse, dubbi anche sull'esito dell'operazione: andrà in porto? Rivedremo Il pranzo è servito?

Sempre in ambito Rai, da Dagospia e nella medesima rubrica, ecco un'indiscrezione relativa anche alla seconda rete: "Rai 2 punta ancora sui comici? Sarebbe in cantiere, sempre per il prossimo autunno, un nuovo programma prodotto da Luca Barbareschi, stimato dalle parti di Fratelli d'Italia e ora in onda su Rai3, in cui gareggiano alcune squadre di comici capitanate da altrettanti comici, magari in arrivo dalla scuderia di Made in Sud. L'idea vedrà la luce?", conclude Dagospia. Grandi manovre in Rai, ma dagli esiti incerti.

