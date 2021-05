Otto e Mezzo, "non sei abituato a fare la fila": l'imprenditore provoca, raptus di Andrea Scanzi e rissa dalla Gruber

17 maggio 2021 a

A Otto e Mezzo - la trasmissione di approfondimento politico condotta da Lilli Gruber e in onda su La7 - si è verificato uno scontro piuttosto acceso tra due ospiti. Si tratta di Andrea Scanzi e Giuliano Guida Bardi, che non se le sono mandate a dire e hanno alzato i toni fino a quando non sono stati riportati all’ordine della padrona di casa. Tutto è partito da una piccola gaffe che l’imprenditore nonché vicepresidente di Federalberghi Sud Sardegna ha commesso con l’epidemiologica Stefania Salmaso.

Dopo aver confuso la sua professione, Bardi ha attaccato tutti quegli scienziati catastrofisti che si sono visti in tv nelle ultime settimane. In particolare se l’è presa con Massimo Galli e Andrea Crisanti: “Abbiamo visto di tutto, epidemiologi, esperti di zanzare, pseduo-virologi. Se c’è un momento perfetto per ritirarsi dalla tv, è proprio questo”. Tali dichiarazioni non sono piaciuti a Scanzi: “Non sono per niente d’accordo, spero che gli esperti continuino a parlare in tv. Al massimo se qualcuno deve nascondersi nei prossimi mesi è lei o il sottoscritto, magari a non ascoltare Galli o Crisanti gli italiani qualcosa perdono”.

La risposta di Bardi è stata velenosa: “Capisco che non è abituato a fare la fila ma…”. Scanzi lo ha subito interrotto: “Ma chi te l’ha preparata questa battuta? Da quanto l’avevi pronta?”. “Il tempo di riconoscerla ed ero già pronto”, “chi è lei per dire a Galli o Crisanti quando e come andare in tv? Ma chi cavolo è lei?”, “io sono Bardi”. A chiudere il serrato botta e risposta ci ha pensato la professoressa Salmaso: “Se non parlano gli scienziati si dice che 'stanno nella torre eburnea', se vanno in televisione dicono quello che pensano... Che dobbiamo fare?".

