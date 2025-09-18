Enzo Iacchetti criticato da Parenzo: "Come voglio ricordarlo"

Libero logo
di Claudio Brigliadorigiovedì 18 settembre 2025
(Mediaset Infinity E' sempre Cartabianca)

2' di lettura

Bastano poche parole a David Parenzo per commentare la "sbroccata" di Enzo Iacchetti a E' Sempre Cartabianca. Il comico e storico conduttore di Striscia la notizia martedì sera è stato protagonista di un brutale confronto (fortunatamente a distanza) con Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici Di Israele.

 "Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70mila persone e 20 mila bambini?", attacca Iacchetti, dichiaratamente proPal. E ancora: "Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c'è un contraddittorio perché c'è un solo esercito". Al "Sei un fascista" proferito da Mizrahi, "Enzino" esplode, letteralmente: "Pezzo di me***a, stro***o vengo e ti prendo a pugni", con Bianca Berlinguer che cerca inutilmente di riportarlo a più miti consigli.

Uno sfogo diventato virale sui social dove, va detto, la stragrande maggioranza dei commentatori parteggia per gli eccessi verbali di Iacchetti. Tra questi però c'è Parenzo, che a L'aria che tira su La7 e a La Zanzara su Radio 24 ha sempre cercato di illustrare anche le ragioni di Israele in un quadro complesso e drammatico come quello palestinese. 

Su Instagram Parenzo replica ad Andrea Scanzi che ha difeso Iacchetti: "E ci mancava il commento del noto Chihuahua, che si crede un Dobermann, del Fatto Quotidiano sulla delirante vicenda di Enzo Iacchetti". Quindi definisce quello del comico e conduttore "uno sproloquio di puro delirio in cui è stato in grado, in pochi minuti, di assassinare qualunque fatto. Ha parlato di razza, di ebrei, ha confuso ebrei con israeliani, ha minacciato di menare Eyal Mizrahi, ha detto che da secoli (SECOLI!!!) gli ebrei aggrediscono gli arabi ecc ecc..". Quindi la stoccata finale: "Preferisco ricordarlo quando al Festivalbar cantava Pippa di meno (1995). Mai canzone fu più indicata". 

