Enzo Iacchetti criticato da Parenzo: "Come voglio ricordarlo"

Bastano poche parole a David Parenzo per commentare la "sbroccata" di Enzo Iacchetti a E' Sempre Cartabianca. Il comico e storico conduttore di Striscia la notizia martedì sera è stato protagonista di un brutale confronto (fortunatamente a distanza) con Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici Di Israele. "Come si fa a sostenere che gli israeliani non sono responsabili di quanto sta accadendo, quando sono già morte quasi 70mila persone e 20 mila bambini?", attacca Iacchetti, dichiaratamente proPal. E ancora: "Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c'è un contraddittorio perché c'è un solo esercito". Al "Sei un fascista" proferito da Mizrahi, "Enzino" esplode, letteralmente: "Pezzo di me***a, stro***o vengo e ti prendo a pugni", con Bianca Berlinguer che cerca inutilmente di riportarlo a più miti consigli.

Uno sfogo diventato virale sui social dove, va detto, la stragrande maggioranza dei commentatori parteggia per gli eccessi verbali di Iacchetti. Tra questi però c'è Parenzo, che a L'aria che tira su La7 e a La Zanzara su Radio 24 ha sempre cercato di illustrare anche le ragioni di Israele in un quadro complesso e drammatico come quello palestinese.

