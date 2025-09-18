Affari Tuoi, il giallo della pacchista dell'Umbria: "Perché la new entry è la Sicilia?"

La concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Puglia . Si chiama Ilaria, viene da Campi Salentini, in provincia di Lecce e nella vita fa l'educatrice di asilo nido. Con lei suo fratello Fabio. Lui invece è un impiegato, che si occupa di gestione della qualità e ha una bimba di tre anni di nome Sofia. Ma presto arriverà anche un secondo figlio. Insieme hanno giocato col pacco numero 6.

Oggi, giovedì 18 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia . Si chiama Francesca, viene dalla provincia di Catania e nella vita è la titolare di una posta privata.

Come sempre, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. Alcuni di loro, però, si sono accorti di un dettaglio curioso. La nuova pacchista doveva essere dell'Umbria dato che alla scorsa puntata aveva giocato proprio una concorrente di quella regione. Così si è scatenato il putiferio: "Perché la new entry è la Sicilia? Ieri non ha giocato l'Umbria?", "L’Umbria è la new entry", "Raga non ho capito il gioco perché la new entry è della Sicilia?".